Amir Hossein Gharibnejad
Iranski veleposlanik za N1: Nije istina da ne želimo postojanje Izraela. Želimo kraj genocida
N1 Hrvatska
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12. lip. 2026. 11:01
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Dok Donald Trump dramatično objavljuje da je postignut povijesni mirovni sporazum s Iranom i otkazuje zračne udare, iz Teherana stižu bitno skeptičnije poruke.
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