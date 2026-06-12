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Amir Hossein Gharibnejad

Iranski veleposlanik za N1: Nije istina da ne želimo postojanje Izraela. Želimo kraj genocida

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N1 Hrvatska
|
12. lip. 2026. 11:01
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Dok Donald Trump dramatično objavljuje da je postignut povijesni mirovni sporazum s Iranom i otkazuje zračne udare, iz Teherana stižu bitno skeptičnije poruke.

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Teme
amir hossein gharibnejad n1 studio uživo n1tv video

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