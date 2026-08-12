PFAS spojevi
Važno upozorenje za građane s područja Gospića: "Svi koji imaju bunare..."
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije izdao je hitno upozorenje za sve stanovnike s područja gradova Gospića, Otočca i Senja te općina Perušić i Karlobag.
Oglas
"Povodom novih saznanja o prodoru PFAS spojeva u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću, a s ciljem preventivne zaštite zdravlja stanovnika, Zavod provodi žurno prikupljanje podataka o individualnoj i lokalnoj vodoopskrbi.
Molimo sve stanovnike navedenih područja koji u posjedu imaju vlastite bunare, cisterne ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da se žurno jave Zavodu.
Zbog trenutno iznimno velikog broja telefonskih poziva, ljubazno vas molimo da svoje podatke – ime i prezime, adresu i kontakt broj – pošaljete e-mailom na adresu: [email protected]. Ukoliko niste u mogućnosti poslati e-mail, možete nazvati na broj: 053 57 48 60", stoji u priopćenju.
Iz Zavoda izričito naglašavaju daje voda u sustavu javne vodoopskrbe na cijelom području ovih gradova i općina u potpunosti provjerena i sigurna za piće.
"Važno je istaknuti da trenutni podaci analiza, koje se redovito provode u okviru državnog i izvorišnog monitoringa, ne ukazuju na bilo kakav utjecaj procjednih voda s odlagališta otpada u Gospiću na sustav javne vodoopskrbe.
Sva uobičajena ispitivanja provode se svakodnevno, a u slučaju bilo kakvih prolaznih odstupanja – poput privremeno povišene mutnoće, promjene boje ili mikrobioloških parametara – javni isporučitelji o tome odmah i otvoreno obavještavaju javnost na svojim internetskim stranicama.
Ova se akcija stoga odnosi isključivo na korisnike privatnih bunara i lokalnih vodovoda izvan javnog sustava", zaključili su.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas