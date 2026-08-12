Spašeno dvoje čeških državljana. Uhvatilo ih nevrijeme dok su bili na SUP dasci

S obzirom na slabu čujnost zbog pozadinske buke uslijed nevremena na moru, nepoznavanja engleskog jezika te općeg stanja šoka pozivatelja, u cilju utvrđivanja što točnije pozicije iz MRCC Rijeka, u suradnji sa drugim službama ubrzo su ustanovili najbližu vjerojatnu lokaciju sjeverno od otočića Zečevo i uvale Mala Luka, na otoku Krku, kamo su odmah isplovili službenici Lučke kapetanije Senj, dodaje se u priopćenju.