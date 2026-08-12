Velebitski kanal
Spašeno dvoje čeških državljana. Uhvatilo ih nevrijeme dok su bili na SUP dasci
Dvoje čeških državljana spašeno je kasno sinoć iz Velebitskog kanala, gdje ih je za vrijeme nevremena more nosilo na SUP dasci. O akciji je izvijestila Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).
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Dojava o pogibeljnoj situaciji za dvoje mladih državljana Republike Češke u MRCC Rijeka zaprimljen je sinoć, 11. kolovoza, u 21.23 sati, posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Gospić, nakon čega je uspostavljena izravna komunikacija sa pozivateljima, poručili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
S obzirom na slabu čujnost zbog pozadinske buke uslijed nevremena na moru, nepoznavanja engleskog jezika te općeg stanja šoka pozivatelja, u cilju utvrđivanja što točnije pozicije iz MRCC Rijeka, u suradnji sa drugim službama ubrzo su ustanovili najbližu vjerojatnu lokaciju sjeverno od otočića Zečevo i uvale Mala Luka, na otoku Krku, kamo su odmah isplovili službenici Lučke kapetanije Senj, dodaje se u priopćenju.
Službenici senjske Kapetanije pronašli su dvojac na rekreativnom rekvizitu (SUP daska) u 22.31 sati, ukrcali ih na spasilačku brodicu te nakon okrjepe zbog relativne pothlađenosti prevezli u Sv. Juraj, odakle su ih policijski službenici prevezli do polazišne lokacije, čime je ova akcija uspješno okončana, poručili su iz ministarstva.
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