troskot i miletić
Most pokreće opoziv Vlade: Plenković umanjuje razmjere ekološke katastrofe i ugrozu nacionalne sigurnosti
Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot danas je najavio da stranka pokreće postupak za izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Hrvatske zbog njezine odgovornosti za ekološku katastrofu izazvanu ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Lici.
Troskot je istaknuo da predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković moraju sazvati hitnu izvanrednu sjednicu Sabora, poručivši da predsjednik Vlade Andrej Plenković umanjuje razmjere katastrofe kojom su ugroženi zdravlje i životi ljudi, strateški vodni resursi te nacionalna sigurnost Republike Hrvatske.
Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić poručili su da je u Lici riječ o organiziranom sustavu nezakonitog gospodarenja otpadom i dopuštenom organiziranom bioterorističkom činu koji je ugrozio Liku, Gacku, Senj, zadarsko zaleđe i gotovo petinu hrvatskog teritorija.
"Tražit ćemo izglasavanje nepovjerenja Vladi Republike Hrvatske zbog odgovornosti za ovaj dopušteni organizirani bioteroristički čin", poručili su.
Posebno su kritizirali jučerašnje istupe predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, poručivši da Vlada, umjesto umanjivanja problema i optuživanja drugih za stvaranje panike, mora hitno utvrditi razmjere onečišćenja, osigurati sustavni monitoring vode i utvrditi odgovornost cijelog lanca.
"Možete ljudima govoriti o turističkoj sezoni, mirovinama, gospodarskim pokazateljima i svim drugim temama, ali ako vas pitaju je li voda koju piju sigurna, onda kao predsjednik Vlade morate prvo odgovoriti na to pitanje. Sve ostalo u tom trenutku postaje sporedno", naglasio je Miletić.
Poručio je da Most neće dopustiti da politička odgovornost završi na jednoj osobi koja će biti "žrtvovana" kako bi se zaštitio ostatak sustava.
Troskot je istaknuo kako način na koji je otpad godinama završavao na različitim lokacijama upućuje na organizirani sustav nezakonitog gospodarenja otpadom koji je ugrozio nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske.
"Ovdje govorimo o organiziranom činu kojim su ugroženi zdravlje i životi ljudi, okoliš i budućnost stanovništva Like, Gacke, Senja i zadarskog zaleđa. Ekološke ugroze prepoznate su i Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Zato ovo više nije pitanje jednog odlagališta ili jedne lokalne zajednice. Govorimo o zaštiti vode kao jednog od najvažnijih hrvatskih strateških resursa", poručio je Troskot.
Naglasio je da su građani Like, zbog nepovjerenja u institucije, sami financirali analize kojima je, prema informacijama kojima raspolaže Most, utvrđena prisutnost PFAS spojeva, uključujući nalaze povezane s podzemnim vodama.
"Premijer govori o histeriji i panici, a građani su vlastitim novcem plaćali analize vode. Mjesecima smo na terenu razgovarali s ljudima koji su nam govorili da voda ima neugodan miris nalik paljenoj plastici i da je zbog toga ne žele koristiti ni za tuširanje. Njihova svjedočanstva dokumentirali smo, pritom štiteći njihov identitet jer su se bojali posljedica. To nije histerija. To su ljudi koji traže odgovor na jednostavno pitanje – je li voda koju koriste sigurna?“, rekao je Troskot.
Dodao je kako pojedinačno uzorkovanje ili javno ispijanje vode ne može zamijeniti sustavni monitoring vodnih sljevova.
"Nikakav PR potez, pa ni javno ispijanje čaše vode, neće odgovoriti na pitanje što se događa u cijelom sustavu podzemnih voda. Potrebno je kontinuirano i transparentno testiranje sljevova Like i Gacke, područja prema Senju te sada i zadarskog zaleđa i Zrmanje. Ako postoji sumnja da su PFAS spojevi iz otpada dospjeli u podzemne vode, država mora reagirati odmah", rekao je Troskot.
Upozorio je i da je potrebno detaljno istražiti kretanje otpada između Gospića, Rakitovca, Benkovca i drugih lokacija te ulogu svih tvrtki, prijevoznika, lokalnih komunalnih društava i odgovornih osoba uključenih u taj lanac.
"Ovo nije moglo nastati preko noći. Potrebno je utvrditi tko je otpad proizvodio, tko ga je preuzimao, tko ga je prevozio, gdje je završavao, tko je izdavao dokumentaciju, tko je provodio nadzor i tko je sve te godine zatvarao oči. Odgovornost mora obuhvatiti cijeli lanac, bez obzira na političku ili poslovnu moć pojedinaca", istaknuo je, upozorivši i na opasnost da se sanacija pretvori u novi posao bez stvarnog rješavanja problema.
"Već sada upozoravamo da sanacija ne smije postati greenwashing. Mora se točno znati tko preuzima otpad, kako ga obrađuje, kamo ga odvozi i gdje će on konačno završiti. Nećemo prihvatiti scenarij u kojem će građani prvo platiti sanaciju, a onda ponovno snositi trošak ako se otpad samo premjesti iz Hrvatske u neku drugu državu bez odgovarajućih procedura. Za svaki kilogram otpada mora postojati jasan i provjerljiv trag", rekao je Troskot.
Pozvao je građane i predstavnike medija na prosvjed koji će se održati u nedjelju, 16. kolovoza, u 9:30 sati u Gospiću, u organizaciji inicijative Gospić bez otrova i njezina čelnika Mile Ilića.
"Mile Ilić i njegovi suradnici bili su među prvima koji su počeli razotkrivati što se događa u Gospiću, mnogo prije brojnih aktera koji se danas javljaju. Dok su upozoravali na opasnost, pokušavalo ih se ušutkati i politički ugasiti kako istina ne bi izašla pred hrvatsku javnost. Danas je jasno koliko su njihova upozorenja bila opravdana", rekao je Troskot.
"U šest godina koliko sam saborski zastupnik rijetko sam osjetio takvu razinu ogorčenja nakon jednog obraćanja predsjednika Vlade. Govorimo o ljudima koji strahuju za svoje zdravlje, o obiteljima koje se pitaju kakvu vodu piju i o ogromnim količinama otpada koje su završile u srcu Hrvatske, a predsjednik Vlade govori o panici i histeriji. To je nedopustivo", rekao je Miletić.
"Nećemo pristati na to da se pronađe jedan krivac, njega se makne i proglasi slučaj riješenim. Mora se utvrditi odgovornost svih koji su sudjelovali, svih koji su znali i svih koji su bili dužni reagirati, a nisu. Ako su institucije zakazale, moramo znati zašto su zakazale i tko je za to politički odgovoran. Njima poručujemo da nećemo odustati", zaključio je Miletić.
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