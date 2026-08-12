Most pokreće opoziv Vlade: Plenković umanjuje razmjere ekološke katastrofe i ugrozu nacionalne sigurnosti

"Premijer govori o histeriji i panici, a građani su vlastitim novcem plaćali analize vode. Mjesecima smo na terenu razgovarali s ljudima koji su nam govorili da voda ima neugodan miris nalik paljenoj plastici i da je zbog toga ne žele koristiti ni za tuširanje. Njihova svjedočanstva dokumentirali smo, pritom štiteći njihov identitet jer su se bojali posljedica. To nije histerija. To su ljudi koji traže odgovor na jednostavno pitanje – je li voda koju koriste sigurna?“, rekao je Troskot.