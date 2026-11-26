Gost naše Nine Kljenak u N1 Studiju uživo bio je Tomislav Klauški, novinar i kolumnist 24sata, koji je komentirao aktualna politička zbivanja, smjene ministara u Vladi Andreja Plenkovića, stanje u oporbi te sve češće medijske istupe predstojnika Ureda predsjednika Republike Orsata Miljenića.

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