Želim vam reći jednu stvar. Kao prvo, nisam izraelski državljanin. Dakle, g. Netanyahu nije moj premijer. Vrlo je važno i sljedeće: iznosim svoja osobna mišljenja. Vjerujem da Palestinci imaju pravo živjeti dostojanstveno, rame uz rame s Izraelcima. A želim vam nešto reći i o ideji palestinske države... Vjerujem da je palestinska država ubijena 7. listopada 2023. u 6.32 h kada je Hamas odlučio pokrenuti napad na Izrael i područje oko Pojasa Gaze. Znači li to da bi Palestince trebalo protjerati? Naravno da ne! Ali želim reći da postoje i drugi načini te druga rješenja osim palestinske države. Opetovano sam iznosio svoje mišljenja o tome. Vjerujem u stvaranje Ujedinjenih Palestinskih Emirata, odnosno uspostavu emirata na područjima na kojima žive Palestinci. Ti bi se emirati zatim u bliskoj budućnosti mogli ujediniti u jednu državu, ili možda za 20 godina, ako dokažu da mogu samostalno upravljati sobom, da su prošli proces deradikalizacije i da vjeruju u suživot s Izraelom. Pogledajte Ujedinjene Arapske Emirate. Kako su Ujedinjeni Arapski Emirati nastali? Bilo je to sedam emirata koji su u početku bili mali zasebni emirati: Dubai, Sharjah, Abu Dhabi i tako dalje. A zatim su se ujedinili kada ih je šeik Zayed ujedinio u ono što nazivamo Al-Etihad. „Etihad“ u prijevodu znači „unija“. Dakle, kada sljedeći put budete letjeli zrakoplovnom kompanijom Etihad, sjetite da njezino ime potječe od ujedinjenja tih sedam emirata. Zašto ne bismo započeli s Emiratom Khan Younisa, Emiratom grada Gaze, Emiratom Nablusa, Emiratom Ramallaha? Ako svaki od tih emirata dokaže da može samostalno upravljati sobom, da je dobro obrazovan, da ne mrzi Židove i svoje susjede i da se ne protivi Izraelu kao židovskoj državi, možda bismo za 20 godina mogli imati Ujedinjene Palestinske Emirate. Ali reći svima da moramo sve zaustaviti i da se palestinska država mora uspostaviti odmah... Oni za to nisu spremni, to bi bilo samoubojstvo za sve! Naštetilo bi Palestincima, naštetilo bi Izraelcima i nije realno. Zalažem se za realna rješenja. Bili ste u Izraelu? Ja jesam. I na Zapadnoj obali. Točno znam što bi moglo funkcionirati, a što ne bi. Dajem vam rješenja koja su ispravna i vrlo realna. Podržavam Palestince, volim Palestince. Oni su Arapi poput mene. Zašto bih mrzio Palestince? Ali u isti mah vrlo je važno tražiti od Palestinaca da priznaju Izrael kao židovsku državu jer Izrael ne postoji tek 78 godina. Izrael postoji već 3000 godina. Jeruzalem glavnim gradom Izraela nije proglasio Donald J. Trump, silno ga volim i Bog ga blagoslovio. To nije učinio predsjednik Trump, nego kralj David, kralj Izraela, koji je u mojoj vjeri, islamu, kralj i prorok. Zašto bih se tome protivio? Zašto bih bio protiv Izraela ili njegove legitimnosti? To je pitanje na koje treba odgovoriti. Ali, naravno, potrebno nam je mnogo obrazovanja i mnogo deradikalizacije u nadi da ćemo imati bolju budućnost i za Izraelce i Palestince.