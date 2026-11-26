Loay Alshareef
Arapski aktivist za N1: "Nema nikakve proturječnosti između toga što sam musliman i što podržavam Izrael"
Loay Alshareef, arapski aktivist i influencer rođen u Saudijskoj Arabiji, poznat po proizraelskim stavovima i zagovaranju normalizacije odnosa arapskih zemalja s Izraelom, u razgovoru s Hrvojem Krešićem za N1 iznio je svoje viđenje odnosa u arapskom svijetu i na Bliskom istoku.
Što vas dovodi u Hrvatsku?
Pozvan sam kako bih govorio pred nežidovskim zajednicama, ali i pred nekim židovskim zajednicama, o važnosti borbe protiv antisemitizma i kako bih iznio svoja stajališta o onome što se događa na Bliskom istoku.
Dakle, vaša osobna priča... Ispravite me ako griješim, egipatski ste Arapin.
Tako je. Napola sam Egipćanin, a napola Saudijac.
Posvećeni ste pokušajima pronalaska načina za uspostavu mira između Arapa i Židova na Bliskom istoku. Kako je do toga došlo?
Kao što sam već rekao, rođen sam u Saudijskoj Arabiji, u saudijsko-egipatskoj obitelji. Kao mlad sam bio izložen obrazovanju koje se uvelike razlikovalo od onoga koje danas postoji u Saudijskoj Arabiji. Bilo je, recimo to tako, vrlo radikalno u tom smislu. Krunski princ sada obavlja sjajan posao na poboljšanju obrazovanja u Saudijskoj Arabiji, ali ja sam pohađao državne i privatne škole, a u tim su školama postojale vrlo neprijateljske ideje prema Židovima, kršćanima i ljudima drugih vjera. Ali sve se promijenilo kada sam 2010. otišao u Pariz studirati francuski. Ondje sam iz prve ruke upoznao jednu židovsku obitelj. Zbog tog sam iskustva doista morao promijeniti mnoge svoje stavove.
Dakle, bila je riječ o francuskoj židovskoj obitelji?
Da, podrijetlom su bili iz Tunisa i Jemena.
A što ste pomislili kada ste prvi put došli u tu obitelj? Kakvo je bilo to iskustvo o kojem govorite? Što ste očekivali?
Nisam znao koje je vjere ta obitelj, nisam znao da su Židovi. Ruku na srce, možda bih promijenio obitelj da sam to znao jer mi je to tada stvaralo nelagodu. Sjećam se toga. To sam mogao saznati samo tako što sam vidio veliku Davidovu zvijezdu na jednoj od slika u dnevnom boravku. Bila je to slika karte Izraela. Bila je to samo jedna karta s Davidovom zvijezdom u sredini. Morate znati da Davidova zvijezda u arapskom svijetu predstavlja čarobnjaštvo, cionizam i sve zlo što vam može pasti na pamet. Sjećam se i da je u arapskom svijetu bilo mnogo televizijskih emisija koje su govorile o teorijama zavjere i sličnim stvarima, a sve su bile povezane s cionizmom i Davidovom zvijezdom. Nažalost, Davidova zvijezda bila je vrlo zao simbol. A nakon što provedete mnogo vremena istražujući, saznate da je ta Davidova zvijezda bila simbol pomorskih snaga islamskih vojski u srednjem vijeku. Samo vam želim reći da je potrebno mnogo obrazovanja. Dok sam živio s tom obitelji, mnogi su se moji stavovi promijenili jer sam učio izravno iz izvora, a ne od protivničke strane.
A zatim ste otišli u SAD...
Da, otišao sam na magisterij.
A kada ste sebi rekli da imate misiju i da želite nešto poduzeti u vezi s tim?
Što se tiče zalaganjau za mir, bilo je to 2017. godine. Ali svoju medijsku karijeru počeo sam još 2012. u Saudijskoj Arabiji. Medijsku karijeru započeo sam kao edukator i povjesničar. Nekoć sam na YouTubeu podučavao ljude jezicima. Još imam jednu svoju emisiju iz 2012. Možete je pronaći, i dalje je dostupna. U njoj sam ljude poučavao kako učiti jezike gledajući filmove. Dakle, koncept „edutainmenta“. „Edutainment“ je spoj obrazovanja i zabave. Osvojio sam nacionalnu nagradu za najbolju ideju vezanu uz obrazovanje u Saudijskoj Arabiji 2013. godine. Bila je to nacionalna nagrada koja je obuhvaćala svih 13 pokrajina Saudijske Arabije. Osvojio sam prvu nagradu. I dalje imam fotografiju s tadašnjim ministrom obrazovanja Faisalom bin Abdullahom. Možete je vidjeti na mom Instagramu. Zatim sam počeo snimati mnogo turističkih i drugih emisija. Ali 2017. godine počeo sam vrlo otvoreno govoriti o Izraelu.
Što vas je potaknulo na to?
Moje osobno putovanje samostalnog obrazovanja. To me potaknulo. Jer kada sam naučio više o Izraelu, židovskom narodu i židovskoj povijesti, nešto sam shvatio... Usput, želim vam nešto reći. Smatram da su židovska povijest, biblijska povijest, povijest Izraela, povijest proroka i njihova putovanja, kao i povijest izraelskih kraljeva, junaka i sudaca, dio moga identiteta kao muslimana. Čujete muslimane kako govore da vjeruju u proroke, kraljeve i suce koji se spominju u Kuranu. A tko su ti suci, proroci i kraljevi koji se spominju u Kuranu? Oni su bili Izraelci, odnosno Izraeliti, potomci Izraela. Dakle, oni su također dio moje priče. Zato moje divljenje prema židovskom narodu i moja obrana legitimnosti Izraela proizlaze iz vjerskih razloga. Povezao sam sve te činjenice i shvatio da nema nikakve proturječnosti između toga što sam musliman i što podržavam Izrael... Usput rečeno, podržavam i Palestince. Vjerujem u njihovo pravo da žive dostojanstveno, rame uz rame s Izraelom. Volim palestinski narod. Volim Židove i Izraelce. Naravno, nisam protiv Palestinaca, nego protiv Hamasa, radikalnih palestinskih islamskih džihadista i drugih frakcija koje ne vjeruju u poruku pomirenja između muslimana, Židova i kršćana. Protiv njih sam, a ne protiv palestinskog naroda. To je ono što me motiviralo. Prošao sam kroz proces deradikalizacije putem samostalnog obrazovanja.
Vratit ćemo se na Hamas i cijelu tu priču, ali pokušajmo prvo sagledati širu sliku trenutačne situacije na Bliskom istoku, u Izraelu. Kako vidite situaciju u ovom trenutku?
Kaotična je. Situacija je doista potpuni kaos. Trenutačna je situacija takva da Hamas i dalje vlada Gazom. Ne želi se odreći svoga oružja, što komplicira situaciju. Mogao bi učiniti da sve bude mnogo jednostavnije nego što jest, ali nije mu stalo do palestinskog naroda, do stanovnika Gaze ni onih nad kojima vlada svojom vojnom silom. Uvijek kažem da je Hamas problem. Hamas je uvukao stanovnike Gaze u rat koji im nije bio potreban, koji nisu željeli, a to je i rat koji Izrael nije želio niti ga je započeo. I svakako se mogao izbjeći. Zato smatram da se sada najprije mora dogoditi sljedeće: Hamas mora biti uklonjen, a ljudi u Gazi zatim moraju proći proces deradikalizacije. Deradikalizacija prethodi demilitarizaciji, to uvijek govorim. Ideja deradikalizacije iznimno je važna, i to ne samo kako bi se spasili židovski životi. To bi bilo promatranje ovog pitanja namikrorazini. Prije jednog mjeseca kršćani su ubijeni u Jordanu. Devetorica naše kršćanske braće ubijena su u Jordanu. Ubila su ih trojica radikalnih islamskih terorista. A znate li zašto? Zbog radikalizacije. Zato što su si ti teroristi utuvili u glavu da ti kršćani ne zaslužuju živjeti, da nisu ravnopravni građani, da ih se mora podčiniti i da moraju platiti zato što su kršćani. Ubijeni su zato što su kršćani. A ti su kršćani bili jordanski državljani, divni kršćani, vrlo miroljubivi, nisu bili uključeni u politiku, ali platili su cijenu. Platili su cijenu zbog toga što su kršćani i ubijeni su. Sada vidite zašto vam govorim o važnosti deradikalizacije i edukacije mladih naraštaja. Iznimno je važno da mlade naraštaje ne učimo mržnji.
Čini se da ste vrlo snažno usredotočeni na muslimansku stranu, ali kada govorimo o radikalizaciji i radikalima... Gaza je sasvim druga priča, no pokušajmo ipak staviti naglasak i na Zapadnu obalu. Kada govorite o radikalima koji napadaju kršćane, to se lako može primijeniti i na židovske doseljenike na Zapadnoj obali.
Naravno. Postoji nasilje židovskih doseljenika, postoje radikalni Židovi, a postoje i...
Kako njih deradikalizirati? Što poduzeti?
Dopustite mi da prvo kažem sljedeće... Fokusiram se na muslimane jer sam musliman. Ne želim da radikalni muslimani govore o mojoj vjeri, da govore u ime moje vjere i da svijetu poručuju kako su svi muslimani takvi, jer postoje obični muslimani, a s druge strane i radikalni muslimani. Odbijam biti ona vrsta umjerenog muslimana koji šuti kada vidi da radikali ubijaju druge ljude ili kaljaju moju vjeru. Stavljam svoj život na kocku jer javno istupam i iznosim svoje mišljenje. To je vrlo važno. Drugo: naravno da postoje radikalni Židovi. Naravno da postoje radikalni kršćani, a postoje i zatucani ljudi. Vjerujte mi, upoznao sam mnogo zatucanih ljudi među kršćanima i Židovima, ali i među onima koji nisu vjernici. Doseljenici na Zapadnoj obali provode vrlo opasne terorističke aktivnosti protiv mnogih Palestinaca. Ne mogu opravdati nekoga tko je židovski doseljenik i tko zapali automobil nekog Palestinca na Zapadnoj obali, odnosno u Judeji i Samariji, samo zato što je ta osoba Palestinac. To je svakako pogrešno i također se mora osuditi. Snažno se i odlučno protivim svakoj vrsti ekstremizma, sa židovske, kršćanske ili muslimanske strane. Da, stavljam veći naglasak na muslimane zato što sam musliman. I govorim vam, bio sam indoktriniran takvim idejama jer sam rođen i odgojen kao musliman i još sam musliman. Ali želim vam reći da smatram kako posvuda ima mnogo radikala, no naglasak bi, barem za mene kao muslimana, trebao biti na muslimanskoj strani.
U svojim javnim govorima i javnim nastupima izjavljujete da bi Palestinci trebali priznati postojanje Izraela...
Naravno, kao židovske države. Jer postoji 57 muslimanskih država.
Funkcionira li to na taj način?
Moralo bi tako funkcionirati.
Zašto?
Izrael je židovska država. Izrael je pradomovina židovskog naroda. Židovi se nazivaju Židovima zato što potječu iz dijela zemlje koji je dobio ime po Jehudi, četvrtom Jakovljevu sinu. Zašto bi neki musliman, obrazovan musliman, imao problem s tim? Zašto bismo židovskom narodu oduzimali njegov identitet i tražili od njega da ne priznaje Izrael kao židovsku državu, dok Izrael živi u susjedstvu s 57 muslimanskih država? Zašto je to uopće predmet rasprave? Zašto se to uopće dovodi u pitanje? Vjerujem da Izrael treba biti židovska država. Izrael je domovina židovskog naroda i ne postoji nikakva proturječnost između toga da od Palestinaca i drugih tražimo da priznaju Izrael kao židovsku državu i da u isti mah vjerujemo u pravo Palestinaca da žive dostojanstveno, rame uz rame sa svojim izraelskim susjedima. Želim da Izraelci i Palestinci žive jedni uz druge.
Ali ne čujete g. Netanyahua, a kamoli Ben-Gvira i ljude poput njega, kako govore: „Da, ali i Palestinci imaju pravo na vlastitu državu.“
Želim vam reći jednu stvar. Kao prvo, nisam izraelski državljanin. Dakle, g. Netanyahu nije moj premijer. Vrlo je važno i sljedeće: iznosim svoja osobna mišljenja. Vjerujem da Palestinci imaju pravo živjeti dostojanstveno, rame uz rame s Izraelcima. A želim vam nešto reći i o ideji palestinske države... Vjerujem da je palestinska država ubijena 7. listopada 2023. u 6.32 h kada je Hamas odlučio pokrenuti napad na Izrael i područje oko Pojasa Gaze. Znači li to da bi Palestince trebalo protjerati? Naravno da ne! Ali želim reći da postoje i drugi načini te druga rješenja osim palestinske države. Opetovano sam iznosio svoje mišljenja o tome. Vjerujem u stvaranje Ujedinjenih Palestinskih Emirata, odnosno uspostavu emirata na područjima na kojima žive Palestinci. Ti bi se emirati zatim u bliskoj budućnosti mogli ujediniti u jednu državu, ili možda za 20 godina, ako dokažu da mogu samostalno upravljati sobom, da su prošli proces deradikalizacije i da vjeruju u suživot s Izraelom. Pogledajte Ujedinjene Arapske Emirate. Kako su Ujedinjeni Arapski Emirati nastali? Bilo je to sedam emirata koji su u početku bili mali zasebni emirati: Dubai, Sharjah, Abu Dhabi i tako dalje. A zatim su se ujedinili kada ih je šeik Zayed ujedinio u ono što nazivamo Al-Etihad. „Etihad“ u prijevodu znači „unija“. Dakle, kada sljedeći put budete letjeli zrakoplovnom kompanijom Etihad, sjetite da njezino ime potječe od ujedinjenja tih sedam emirata. Zašto ne bismo započeli s Emiratom Khan Younisa, Emiratom grada Gaze, Emiratom Nablusa, Emiratom Ramallaha? Ako svaki od tih emirata dokaže da može samostalno upravljati sobom, da je dobro obrazovan, da ne mrzi Židove i svoje susjede i da se ne protivi Izraelu kao židovskoj državi, možda bismo za 20 godina mogli imati Ujedinjene Palestinske Emirate. Ali reći svima da moramo sve zaustaviti i da se palestinska država mora uspostaviti odmah... Oni za to nisu spremni, to bi bilo samoubojstvo za sve! Naštetilo bi Palestincima, naštetilo bi Izraelcima i nije realno. Zalažem se za realna rješenja. Bili ste u Izraelu? Ja jesam. I na Zapadnoj obali. Točno znam što bi moglo funkcionirati, a što ne bi. Dajem vam rješenja koja su ispravna i vrlo realna. Podržavam Palestince, volim Palestince. Oni su Arapi poput mene. Zašto bih mrzio Palestince? Ali u isti mah vrlo je važno tražiti od Palestinaca da priznaju Izrael kao židovsku državu jer Izrael ne postoji tek 78 godina. Izrael postoji već 3000 godina. Jeruzalem glavnim gradom Izraela nije proglasio Donald J. Trump, silno ga volim i Bog ga blagoslovio. To nije učinio predsjednik Trump, nego kralj David, kralj Izraela, koji je u mojoj vjeri, islamu, kralj i prorok. Zašto bih se tome protivio? Zašto bih bio protiv Izraela ili njegove legitimnosti? To je pitanje na koje treba odgovoriti. Ali, naravno, potrebno nam je mnogo obrazovanja i mnogo deradikalizacije u nadi da ćemo imati bolju budućnost i za Izraelce i Palestince.
Kada biste mogli promijeniti samo jednu stvar, i na izraelskoj i na palestinskoj, odnosno arapskoj strani, što bi to bilo? Što bi zapravo dovelo do bolje budućnosti za obje strane?
Bolje razumijevanje povijesti židovskog naroda u toj regiji.
Za Izraelce također?
Za Izraelce također, naravno. Ali ne možete učiniti samo jednu stvar za sve. I za Izraelce...
Zato vas i pitam. Kad biste morali odabrati jednu stvar...
Obrazovanje i deradikalizacija. Upotrijebio bih širi pojam: obrazovanje. Ali želim da moja braća muslimani shvate da Židovi pripadaju ovoj regiji. Židovi nisu strani kolonizatori ni osvajači u zemlji Izrael. Ako to kažete, optužujete Isusa da je bio strani kolonizator i osvajač, jer je Isus bio Židov. Nosio je cicit, rođen je u Betlehemu u Judeji. Odrastao je između Kafarnauma i Nazareta. Govorio je aramejski, molio se na hebrejskom. Rekao je da spasenje dolazi od Židova, a učenici su ga nazivali Kraljem Izraela, a on je tu zemlju nazivao zemljom Izrael. Je li bio kolonizator ili osvajač? Naravno da ne! Ali zašto sam spomenuo obrazovanje? Zato što je općeprihvaćeno mišljenje među muslimanima da je Isus bio palestinski musliman. Čak je i sam Isusov identitet ukraden. Nemojte podcjenjivati, dragi moj brate, važnost obrazovanja. Mnogi ljudi, primjerice, vjeruju da Židovi nisu imali hram u Jeruzalemu. Jaser Arafat odbio je potpisati mirovni sporazum s Ehudom Barakom jer je predsjedniku Clintonu rekao: „Gospodine predsjedniče, ne vjerujem da su Židovi imali hram u Jeruzalemu.“ Želite dokaz da su Židovi imali hram u Jeruzalemu? Nemojte ići u Izrael. Idite u Rim, pokraj Koloseja, do Titova slavoluka. Ondje ćete vidjeti rimske vojnike kako nose menoru. A što je menora? Dio hrama koji je postojao u Jeruzalemu prije nego što je uništen 70. godine nove ere. Upravo je takvo obrazovanje potrebno kako bi ljudi bolje razumjeli povijest židovskog naroda i povijest Izraela. A želim da i Izraelci to razumiju. Želim da Izraelci razmišljaju kao i njihov predsjednik, Isaac Herzog. Susreo sam se s predsjednikom Herzogom. I znate li što mi je rekao? Rekao mi je: „Loay, mi vodimo borbu protiv Hamasa i radikalnih islamista, ali ne vodimo borbu protiv muslimana. Nismo država usmjerena protiv muslimana. Imamo dva milijuna arapskih građana.“
Ali vode li borbu i protiv radikalnih Židova?
Da, naravno. Uzgred, predsjednik Herzog osudio je nasilje doseljenika na Zapadnoj obali. Možda vam je to promaklo, ali osudio ga je. Vrlo je obrazovan čovjek... Usput rečeno, i njegova je majka podrijetlom iz Egipta. Dakle, postoji nešto vrlo važno u vezi s predsjednikom Herzogom: i on je sin ove regije. I on je osudio nasilje doseljenika. Nitko ne bi smio zaobići osudu nasilja židovskih doseljenika na Zapadnoj obali. Ali, naravno, postoje radikalni Židovi. Postoje zatucani ljudi. Postoje Židovi koji su zatucani. Postoje zatucani kršćani koji kažu: „Nijednom se muslimanu ne može vjerovati. Svi muslimani su loši. Svi muslimani su užasni.“ Oni samo zrcale stavove radikalnih muslimana koji govore: „Nikada ne bismo smjeli biti prijatelji sa Židovima i kršćanima. Svi Židovi su isti. Svi kršćani su isti. Trebali bismo voditi beskonačne ratove sve dok ne nastupi apokalipsa i dok ne izbije rat u kojem će na obje strane poginuti tisuće ljudi.“ Ne želim da dođe do takvog rata. Želim pomirenje. Želim dijalog i međusobno razumijevanje.
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