IZNIMNO OPASNA SITUACIJA
Ukrajina i Rusija šire ratno polje diljem svijeta: "Posljednje kočnice popuštaju"
Ukrajinski napadi na ruske brodove sve se češće događaju daleko od ukrajinskih granica. Nakon napada na ruski teretni brod uz obalu Finske, uslijedili su napadi na rusku korvetu i trgovački brod koji je navodno prevozio oružje u Libiju.
Istodobno, nekoliko ruskih krstarećih raketa palo je krajem prošlog tjedna u blizini područja na kojem se održavala međunarodna vojna vježba u Poljskoj.
Obavještajne službe već dulje upozoravaju na ruske provokacije na istočnom krilu NATO-a, a najnoviji događaji otvaraju pitanje mogućeg širenja sukoba na druge regije, piše Deutsche Welle.
Ukrajina povećava pritisak na Moskvu
Rusija je odavno proširila djelovanje izvan ukrajinskih granica, pokušavajući vojnim provokacijama, hibridnim ratovanjem i sabotažama izvršiti pritisak na zemlje koje podržavaju Kijev. Međutim, i Ukrajina sve češće napada ruske vojne i gospodarske ciljeve daleko od vlastitog teritorija.
Od ljeta su u Crnom moru učestaliji napadi na međunarodni pomorski promet, a na meti su se našli i brodovi iz trećih zemalja, ponajprije Turske.
Ukrajina je posljednjih godina napadala ruske rafinerije, vojne aerodrome, ratne brodove i naftne terminale na Baltiku. Tim morskim putem Rusija opskrbljuje svoju eksklavu Kalinjingrad, ali i izvozi naftu i druge proizvode uz pomoć takozvane flote u sjeni.
Ukrajinske specijalne postrojbe navodno su djelovale i protiv ruskih vojnih interesa u Siriji i Maliju.
Politička poruka Moskvi i zapadnim saveznicima
Ukrajina takvim operacijama nastoji oslabiti rusku vojsku i gospodarstvo diljem svijeta. Iako ti napadi ne donose neposrednu korist na bojištu, njima Kijev šalje poruku da se ruski brodovi više ne mogu osjećati sigurnima ni daleko od zone sukoba.
Elisabeth Braw iz Atlantskog vijeća ističe da nije riječ o nasumično odabranim brodovima. Ruski teretni brod Sparta II, pogođen u blizini Finske, navodno je prevozio vojni materijal, što Moskva negira.
"Ukrajina vrlo dobro zna koju funkciju imaju određeni brodovi za rusku vojsku. I u stanju ih je gađati, bez obzira na to gdje se nalaze i u kojim vodama plove. To je nešto što Ukrajina na početku rata nije mogla realizirati", rekla je Braw za Deutsche Welle.
Sigurnosni stručnjak Joachim Weber sa Sveučilišta u Bonnu smatra da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski takvim akcijama želi pokazati snagu svoje zemlje uoči mogućih mirovnih pregovora.
Prema njegovoj procjeni, napadi na udaljenim pomorskim rutama pokazuju da "posljednje kočnice popuštaju" te da je Kijev spreman riskirati geografsko širenje sukoba kako bi povećao pritisak na Moskvu.
Sve veća opasnost za svjetsku trgovinu
Stručnjaci upozoravaju da bi učestali napadi na civilne brodove ili plovila za koja se sumnja da služe u vojne svrhe mogli ozbiljno ugroziti međunarodnu pomorsku sigurnost.
Rusija sve češće osigurava vojnu pratnju brodovima svoje flote u sjeni, što, prema Weberu, znatno povećava rizik od izravnog, pa i slučajnog oružanog sukoba između vojnih snaga ili obalnih straža.
Problem nije ograničen samo na rusko-ukrajinski rat. Kršenja međunarodnog pomorskog prava događaju se i u Južnokineskom moru, Hormuškom tjesnacu i Crvenom moru.
Budući da se oko 90 posto svjetske trgovine odvija morskim putem, posljedice bi mogle biti dalekosežne. Braw upozorava na opasnost da i druge države zaključe kako im kršenje međunarodnog pomorskog prava donosi kratkoročnu korist.
"Bojim se da bi i druge zemlje mogle doći na ideju da krše pomorsko pravo. A to bi svjetska mora učinilo znatno nesigurnijim – za svakoga", zaključila je.
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