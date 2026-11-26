počela kampanja
Raspisani predsjednički izbori u Srbiji: Čupić pozvao na veliku izlaznost
Predsjednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao je u četvrtak predsjedničke izbore za 27. prosinca, čime je službeno počela i izborna kampanja.
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"Nadam se da ćemo imati težak izbor između vrhunskih kandidata i njihovih programa. Neka javne debate budu poziv za veliku izlaznost kako bi narodna volja iznjedrila snažnog predsjednika koji će biti izraz narodnog jedinstva", rekao je Čupić, potpisujući odluku o raspisivanju izbora.
Čupić, koji kao predsjednik parlamenta obnaša i dužnosti šefa države, potpisao je Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Republike nakon što je donedavni predsjednik Aleksandar Vučić 27. rujna podnio ostavku.
Izbori se, po Ustavu, u slučaju odstupanja s dužnosti moraju održati u roku od najdulje 90 dana.
Vučić je ostavkom skratio svoj drugi mandat da bi na prijevremenim izborima predvodio Srpsku naprednu stranku, vjerujući u njezinu pobjedu koja bi mu omogućila da ponovno postane premijer, jer Ustav dopušta najviše dva predsjednička mandata i više se ne bi mogao kandidirati za šefa države.
Lista studentskog pokreta Studenti pobjeđuju na izborima 25. listopada uvjerljivo je porazila SNS - 52,98 posto prema 38,96 posto glasova - te osvojila 140, a SNS 103 mandata.
Vučić je trenutno šef zastupničkog kluba naprednjaka u srbijanskom parlamentu, a partijske kolege najavile su da će ga na stranačkoj skupštini sredinom prosinca ponovno predložiti za predsjednika SNS-a.
On je s čela stranke formalno odstupio u svibnju 2023. godine.
Vučić je ranije najavio da SNS vjerojatno neće imati svog predsjedničkog kandidata.
Novinarima je 11. prosinca izjavio kako bi on "potpuno ignorirao" predsjedničke izbore, jer "ne želi praviti iluziju da su stvari u Srbiji normalne", ali da će Središnji odbor i Skupština SNS-a u prosincu donijeti odluku o tome.
Nakon skoro referendumske atmosfere na parlamentarnim izborima krajem listopada i pobjede Studentske liste s više od 623.000 glasova razlike, političke prilike u Srbiji trenutno su takve da bi, po ocjenama analitičara, uspjeh kandidata SNS-a na predsjedničkim izborima bio malo vjerojatan.
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