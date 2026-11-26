interdisciplinirano natjecanje
Maraton znanja na HKS-u: Profesor pripremio studentima velike izazove, ne smiju koristiti internet i mobitele
N1 Hrvatska
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26. stu. 2026. 12:31
| Novi dan
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Profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Kristijan Sedak i studentica Mara Leščić, kod našeg Hrvoja Krešića u Novom danu, otkrili su kakvi sve izazovi čekaju studente na nesvakidašnjem Maratonu znanja 2026., koji će se održati u petak i subotu u Zagrebu.
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