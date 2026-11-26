Jedan od razloga povećanja rashoda rekordna su izdvajanja za obranu. Njemačka će za tu namjenu iz proračuna 2027. izdvojiti 109 milijardi eura, oko 27 milijardi više nego ove godine. Kada se tome pribroje sredstva iz posebnog fonda za modernizaciju oružanih snaga, ukupni izdaci dosegnut će 139 milijardi eura.