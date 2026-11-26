BITKA ZA PRORAČUN
"Orgija zaduživanja": Merz Nijemcima poslao dramatično upozorenje
Njemački proračun za 2027. godinu dosegnut će rekordnih 561 milijardu eura, a država se planira zadužiti za čak 210 milijardi eura. Sve veći troškovi mirovina, socijalnih davanja i obrane, uz gospodarsku stagnaciju i starenje stanovništva, stvaraju golem pritisak na javne financije.
Rasprava o proračunu u Bundestagu otkrila je sve izraženije nesuglasice unutar vladajuće koalicije demokršćana (CDU/CSU) i socijaldemokrata (SPD) oko toga kako riješiti financijske probleme zemlje, piše Deutsche Welle.
"Naša se zemlja nalazi u teškom geopolitičkom, tehnološkom i demografskom položaju, a proračun za iduću godinu to vjerno odražava", rekao je njemački kancelar Friedrich Merz.
"Ako ne promijenimo smjer, za nekoliko ćemo godina doći u situaciju da sve državne prihode moramo trošiti na socijalne izdatke, kamate i obranu", upozorio je.
"Orgija zaduživanja": Rekordni izdaci za obranu
Najveća oporbena stranka, Alternativa za Njemačku (AfD), izračunala je da će se savezna država iduće godine svake minute zaduživati za novih 401.000 eura. Supredsjednik stranke Tino Chrupalla optužio je vladu za "orgije zaduživanja".
Jedan od razloga povećanja rashoda rekordna su izdvajanja za obranu. Njemačka će za tu namjenu iz proračuna 2027. izdvojiti 109 milijardi eura, oko 27 milijardi više nego ove godine. Kada se tome pribroje sredstva iz posebnog fonda za modernizaciju oružanih snaga, ukupni izdaci dosegnut će 139 milijardi eura.
AfD i Ljevica kritiziraju rast vojnih izdataka u vrijeme kada se najavljuju uštede u socijalnom sustavu. Zeleni, iako također kritični prema proračunu, smatraju da je pomoć Ukrajini pitanje sigurnosti Njemačke i Europe.
Merz je branio politiku svoje vlade, upozoravajući da ruske ambicije nadilaze Ukrajinu te da Moskva predstavlja sigurnosnu prijetnju i drugim europskim zemljama, piše Deutsche Welle.
Sve veći problemi s mirovinama
Istodobno rastu troškovi mirovinskog sustava i zdravstvene skrbi. Najveća pojedinačna stavka njemačkog proračuna pripada Ministarstvu rada i socijalnih pitanja, čiji će rashodi premašiti 200 milijardi eura.
Poseban problem predstavlja odlazak brojnih generacija rođenih šezdesetih godina prošlog stoljeća u mirovinu. Takozvani baby boomeri čine trećinu današnjeg radno aktivnog stanovništva Njemačke.
Mirovinski fondovi već sada ne mogu pokriti isplate samo iz doprinosa zaposlenih. Njemačka je 2025. isplatila nešto više od 420 milijardi eura mirovina, od čega je država osigurala 127 milijardi.
Vlada na toj stavci iduće godine želi uštedjeti tri milijarde eura, što bi moglo dovesti do dodatnog povećanja mirovinskih doprinosa koje u jednakim dijelovima plaćaju zaposlenici i poslodavci.
"Više nemamo novca za sve"
Koalicijski partneri ne slažu se oko načina reforme mirovinskog sustava, ali ni oko povećanja državnih prihoda.
Merz je upozorio da Njemačka iz poreznih prihoda više neće moći financirati sve ono na što su se građani desetljećima navikavali.
"Više nemamo novca za sve", poručio je kancelar, dodajući da će se svi morati odreći nekih svojih omiljenih predodžbi.
Socijaldemokrati se, s druge strane, zalažu za veće oporezivanje bogatih i velikih nasljedstava. Posebno problematiziraju porezne olakšice za nasljednike velikih obiteljskih poduzeća, koji pod određenim uvjetima mogu biti oslobođeni poreza na nasljedstvo.
Osim financijskih izazova, njemačku vladu tako očekuje i politički zahtjevna godina. Razlike između konzervativaca i socijaldemokrata mogle bi se dodatno produbiti uoči nekoliko pokrajinskih izbora koji se održavaju na proljeće.
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