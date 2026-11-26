rezolucija usvojena
VIDEO / Trenutak za pamćenje u Europskom parlamentu: Pljesak za Vukovar
Europski parlament u četvrtak je izglasao rezoluciju o 35. obljetnici pada i razaranja Vukovara u kojoj se odaje počast poginulima u tom gradu, osuđuje veličanje ratnih zločinaca i poziva Srbiju da otvori arhive kako bi se pronašli nestali iz Domovinskog rata.
„Sjećanje na Vukovar ne pripada samo Hrvatskoj nego i Europi u cjelini te služi kao trajan podsjetnik da obrana mira, ljudskih prava i temeljnih europskih vrijednosti iziskuje stalnu budnost, žrtvu, političku hrabrost i dijalog”, stoji u rezoluciji koja je u četvrtak usvojena na plenarnoj sjednici Parlamenta u Strasbourgu.
Rezoluciju su potpisali svi hrvatski eurozastupnici, uz petero parlamentaraca iz Švedske, Njemačke, Španjolske, Austrije i Belgije. Glasanje su s balkona za posjetitelje pratili Vukovarci, članovi obitelji nestalih i ubijenih te bivši zatočenici koncentracijskih logora, koji su dan ranije stigli u Strasbourg na poziv zastupnika Karla Resslera. Njih su, u za Parlament rijetkom slučaju jedinstva, pljeskom pozdravili gotovo svi zastupnici.
Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, dan ranije za Hinu je rekla da ova rezolucija daje „novu malu nadu” da će se rasvijetliti sudbina nestalih u Domovinskom ratu.
Hrvatska još uvijek traga za 1725 nestalih iz Domovinskog rata, a velik dio tog broja odnosi se na područje Vukovara i Hrvatskog Podunavlja. U rezoluciji se Srbija poziva da otvori svoje arhive i pomogne u pronalasku nestalih.
Usvojeni dokument govori o Vukovaru kao gradu s „bogatom multikulturnom baštinom različitih etničkih i vjerskih zajednica”, ali i „prvom europskom gradu koji je nakon Drugog svjetskog rata u gotovo tromjesečnoj vojnoj opsadi praktički uništen bombardiranjem u razmjerima za koje se smatralo da pripadaju prošlosti”.
Rezolucija odaje počast „svim žrtvama Vukovara i svima koji su pretrpjeli zlodjela tijekom Miloševićeve velikosrpske agresije na Hrvatsku i ratova koji su pratili nasilni raspad Jugoslavije”, „onima koji su branili Hrvatsku, ranjenima i raseljenima, obiteljima poginulih i nestalih te civilnim žrtvama rata, bez obzira na njihovo podrijetlo”.
„Primjer Vukovara podsjeća na to da se obećanje 'nikad više', koje je nastalo nakon razaranja Drugog svjetskog rata i koje se nalazi u srži europskog projekta, nikada ne može uzeti zdravo za gotovo”, stoji u tekstu.
Rezolucija spominje zločine na Ovčari te zarobljeničke logore pod upravom JNA u Srbiji poput onih u Stajićevu, Begejcima, Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, kao i vukovarski Velepromet.
Dokument govori o ultranacionalističkoj retorici srbijanskih vlasti i Slobodana Miloševića koja je poticala etničke napetosti i normalizirala nasilje. Navodi se Miloševićev govor na Gazimestanu 1989., u kojem je najavio buduće sukobe, kao i koncept Velike Srbije.
Spominje se i isprika za zločine bivšeg srbijanskog predsjednika Borisa Tadića 2010. na Ovčari, kao i mirna reintegracija istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema.
Usvojeni tekst „oštro osuđuje sve oblike poricanja, umanjivanja ili veličanja ratnih zločina, uključujući javno slavljenje ili rehabilitaciju osuđenih ratnih zločinaca u regiji”, pritom navodeći počasti Ratku Mladiću, vojnom zapovjedniku osuđenom za genocid, povodom njegovog pogreba u Beogradu u rujnu ove godine.
Na kraju rezolucije nalaže se predsjednici Europskog parlamenta Roberti Metsoli da je proslijedi Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji, vladama i parlamentima država članica i zemalja zapadnog Balkana.
Uz prijedlog rezolucije hrvatskih zastupnika, iniciran od strane Resslera, liberali su ranije predstavili i alternativnu rezoluciju Austrijanca Helmuta Brandstättera koju je podržalo nekoliko nevladinih organizacija iz Hrvatske i zapadnog Balkana, poput Documente – Centra za suočavanje s prošlošću, REKOM mreže pomirenja i Udruge za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK).
Te su organizacije navele da su podržale tu rezoluciju jer je pozvala „sve države regije, a ne samo jednu”, na rasvjetljavanje sudbine nestalih i otvaranje arhiva. Hrvatski sugovornici u Strasbourgu Austrijančevu verziju pak tumače kao pokušaj izjednačavanja krivnje i 'razvodnjavanja' sadržaja.
Liberali su u konačnici odustali od svog dokumenta nakon nekoliko manjih izmjena prvog prijedloga više političkih grupacija, pa je i Brandstätter potpisnik rezolucije usvojene u četvrtak. Između ostalog, u nju je dodan dio da „obitelji nestalih svih nacionalnosti također čekaju odgovore”, kao i Tadićeva isprika.
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