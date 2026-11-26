Rezoluciju su potpisali svi hrvatski eurozastupnici, uz petero parlamentaraca iz Švedske, Njemačke, Španjolske, Austrije i Belgije. Glasanje su s balkona za posjetitelje pratili Vukovarci, članovi obitelji nestalih i ubijenih te bivši zatočenici koncentracijskih logora, koji su dan ranije stigli u Strasbourg na poziv zastupnika Karla Resslera. Njih su, u za Parlament rijetkom slučaju jedinstva, pljeskom pozdravili gotovo svi zastupnici.