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O NOVOM SUKOBU

Klauški na N1: Plenković i Milanović opet se hrane jedan drugim. Svi smo njihovi taoci

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N1 Info
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01. srp. 2026. 13:00
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Gost Nine Kljenak u Studiju uživo N1 televizije bio je Tomislav Klauški, kolumnist 24 sata. Najviše je, dakako, govorio o najaktualnijoj temi na domaćoj političkoj sceni, sukobu Vlade i predsjednika Republike oko slanja dvadesetak pripadnika Oružanih snaga na vojni mimohod u Pariz povodom najvećeg državnog praznika u Francuskoj.

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Teme
n1 studio uživo n1 hrvatska n1tv tomislav klauški video

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