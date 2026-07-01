Klauški na N1: Plenković i Milanović opet se hrane jedan drugim. Svi smo njihovi taoci

Gost Nine Kljenak u Studiju uživo N1 televizije bio je Tomislav Klauški, kolumnist 24 sata. Najviše je, dakako, govorio o najaktualnijoj temi na domaćoj političkoj sceni, sukobu Vlade i predsjednika Republike oko slanja dvadesetak pripadnika Oružanih snaga na vojni mimohod u Pariz povodom najvećeg državnog praznika u Francuskoj.

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