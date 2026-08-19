Panika u Rusiji, građani podižu rekordne količine iz banaka: "Dronovi lete. Stvari gore. Nervoza raste"

U prva dva tjedna nakon početka invazije iz sustava su povučene 23 milijarde dolara, a banke su se našle pod ozbiljnim pritiskom dok su građani i tvrtke stajali u redovima kako bi ispraznili svoje račune. Vlada je tada zaustavila odljev uvođenjem strogih kontrola kapitala i naglim povećanjem kamatnih stopa.