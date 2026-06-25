bivši šef diplomacije
Kovač: Rusija će i nakon Putina imati "novog Putina", samo jedna stvar može to promijeniti
N1 Info
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25. lip. 2026. 15:04
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Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost N1 Studija uživo kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao aktualnu geopolitičku situaciju, mogućnost okončanja rata u Ukrajini te američku ulogu u sukobu na Bliskom istoku.
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