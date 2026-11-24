NOVINAR NIJE PROMIJENIO STAV
Mlađan ispitivao Jarka u sudnici, sud odredio psihijatrijsko vještačenje
Županijski sud u Varaždinu u utorak je na suđenju Srđanu Mlađanu po službenoj dužnosti odredio psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje optuženika radi utvrđivanja njegove ubrojivosti u vrijeme počinjenja djela koja mu se stavljaju na teret, a na ročištu je svjedočio i novinar Andrija Jarak.
Oglas
Glasnogovornik suda Igor Pavlic izjavio je za Hinu da će vještačenje provesti Klinika za psihijatriju Vrapče te da će sud vještacima odrediti rok od 30 dana za izradu nalaza i mišljenja.
Datum sljedećeg ročišta još nije određen jer je potrebno pribaviti zdravstveni karton optuženika i obaviti konzultacije s vještacima, nakon čega će sud pisanim putem odrediti nastavak rasprave.
Dio rasprave zatvoren za javnost
U dijelu rasprave zatvorenom za javnost pročitan je dopis koji je svjedok Željko Bijelić uputio ravnatelju Sigurnosno-obavještajne agencije te zapisnik o očevidu od 17. travnja ove godine.
U javnom dijelu rasprave, osim Jarka, na prijedlog obrane ispitan je i zatvorenik Bojan Vučenović. Pročitan je i dopis Kaznionice u Lepoglavi o smještajuMlađana i Bijelića tijekom izdržavanja zatvorskih kazni.
Mlađan osobno postavljao pitanja Jarku
Jarak je svjedočio o okolnostima nastanka dviju epizoda dokumentarnog serijala "Dosje Jarak" posvećenih Mlađanu, a pitanja mu je, osim odvjetnika obrane Borislava Planinca, postavljao i sam optuženik.
"Sa zadovoljstvom sam se odazvao pozivu suda i na sva sam pitanja odgovorio", izjavio je Jarak za Hinu nakon svjedočenja. Upitan je li očekivao da će njegova emisija biti povod za pokretanje novog kaznenog postupka protiv Mlađana, odgovorio je da nije.
"Mi kad radimo emisiju, nikad ne znamo gdje će to završiti", rekao je Jarak.
Jarak: Ostajem pri svojoj tvrdnji
Na pitanje smatra li i dalje da Mlađan predstavlja ozbiljan sigurnosni problem, Jarak je podsjetio na tri ubojstva za koja je Mlađan pravomoćno osuđen.
"Čovjek je ubio 16-godišnju djevojčicu, ubio je penzionera, ubio je policajca na dužnosti. I kao takav je apsolutno sigurnosni problem. To što je to napravio kao maloljetnik to nema veze. To sam mu ja i danas rekao u sudnici", rekao je Jarak, dodavši da ostaje pri svojoj tvrdnji.
Zatvorska kazna istječe u svibnju 2027. godine
Mlađanu se sudi zbog optužbi da je tijekom izdržavanja zatvorske kazne u Lepoglavi poticao druge osobe na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji.
Optužbe odbacuje, a sadašnju bi zatvorsku kaznu trebao odslužiti u svibnju 2027. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas