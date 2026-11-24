"Čovjek je ubio 16-godišnju djevojčicu, ubio je penzionera, ubio je policajca na dužnosti. I kao takav je apsolutno sigurnosni problem. To što je to napravio kao maloljetnik to nema veze. To sam mu ja i danas rekao u sudnici", rekao je Jarak, dodavši da ostaje pri svojoj tvrdnji.