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SANACIJA

Mirko Budiša o otpadu u Gospiću: Došlo je do sprege pojedinaca iz institucija i organiziranog kriminala

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N1 Hrvatska
|
23. ruj. 2026. 13:23
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Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gostovao je kod Nine Kljenak u emisiji N1 Studio uživo, gdje je govorio o početku radova na sanaciji.

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Teme
mirko budiša n1 studio uživo n1tv sanacija video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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