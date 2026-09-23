SANACIJA
Mirko Budiša o otpadu u Gospiću: Došlo je do sprege pojedinaca iz institucija i organiziranog kriminala
N1 Hrvatska
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23. ruj. 2026. 13:23
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Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gostovao je kod Nine Kljenak u emisiji N1 Studio uživo, gdje je govorio o početku radova na sanaciji.
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