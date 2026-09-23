Igor Kralj/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u srijedu da dogovora sa sindikatima ZET-a i Zagrebačkog holdinga još nema te da je štrajk najavljen za 28. rujna "itekako moguć", a još se pregovara o poslovima koji bi se morali obavljati kako bi grad funkcionirao za vrijeme štrajka.

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Sindikati traže veća materijalna prava zaposlenih i sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje, a ne bude li dogovora, štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu najavljuju za ponedjeljak, 28. rujna.

„Zahtjevi sindikata i ono što nude uprave ZET-a i Holdinga još su jako udaljeni. Kad gledamo kontekst, meni su zahtjevi koji dolaze od sindikata doista iznenađujući”, rekao je Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare, podsjetivši na rast plaća u gradskim poduzećima u posljednjih pet godina.

Kazao je da se u ZET-u desetljećima ne pamti štrajk, dok je u Zagrebačkom holdingu 2023. održan spontani štrajk.

Naveo je da je prosječna plaća komunalnog radnika u Čistoći, sa svim dodacima, u srpnju iznosila oko 1650 eura te da je u pet godina gotovo udvostručena. "Ona je 87 posto veća u odnosu na vrijeme kada sam postao gradonačelnik", istaknuo je.

Prosječna plaća vozača ZET-a u istom je razdoblju, prema njegovim riječima, porasla više od 70 posto.

Poručio je da građani trebaju znati kolike su plaće zaposlenih u ZET-u i Holdingu jer se one financiraju novcem građana Zagreba, kroz cijene usluga i gradski proračun.

Uprave ponudile novo povećanje i indeksaciju

Tomašević je podsjetio da je osnovica plaća u ZET-u i Holdingu u svibnju prošle godine povećana 15,6 posto, a početkom ove godine još 4,4 posto.

Uprave su tada ponudile dodatno povećanje od 4,5 posto od rujna te da se od 1. siječnja iduće godine plaće automatski usklađuju s rastom potrošačkih cijena.

Istaknuo je da bi se tako plaće povećavale tri puta u razdoblju od 12 mjeseci, ali da su sindikati tu ponudu odbili.

Tomašević je rekao da sindikati traže povećanje od oko 20 posto, uz indeksaciju i povećanje neoporezivih primitaka, što smatra nerealnim zahtjevom.

Upozorio je i da će Zagreb iduće godine zbog porezne reforme imati oko 85 milijuna eura manje prihoda te ustvrdio da Grad mora voditi računa o financijskoj stabilnosti svojih poduzeća.

Kao pokazatelj da su uvjeti rada u gradskim poduzećima konkurentni naveo je da vozači privatnih prijevoznika prelaze u ZET te da se na natječaj za 50 radnih mjesta komunalnih radnika u Čistoći javilo više od 200 kandidata.

O nužnim poslovima moguća arbitraža

Ako do štrajka dođe, morat će se osigurati nužni poslovi kako bi grad mogao funkcionirati i kako ne bi nastali sanitarni ili drugi problemi, rekao je Tomašević.

Dogovor sindikata i uprava o tome koji se poslovi i u kojem opsegu moraju obavljati tijekom štrajka zasad nije postignut, pa će, ne postigne li se dogovor, o tome odlučivati arbitraža.

Kolektivni ugovor u Zagrebačkom holdingu istekao je 15. svibnja, a u ZET-u 31. ožujka. Nakon neuspjelih kolektivnih pregovora i postupka mirenja sindikati su najavili štrajk za 28. rujna, tražeći povećanje materijalnih prava zaposlenih i sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje.

"Izgradit ćemo CGO u Resniku i energanu u gradu"

Tomašević poručio je da će Grad izgraditi Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, za što, kako kaže, ima legitimitet i obvezu.

Centar je dobio lokacijsku dozvolu i uskoro kreće javna nabava, a Tomašević je najavio i izgradnju energane, nakon što je studija pokazala da je gradska investicija isplativa. Dodao je da će se lokacija energane morati dogovoriti s državom i HEP-om zbog povezivanja na sustav centralnog grijanja.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet izvijestio je da je kamenolom u Podsusedu zatvoren, a Grad uklanja preostale nezakonite objekte, pri čemu će trošak biti naplaćen vlasnicima.