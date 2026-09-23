Potpisan Artemis sporazum: Hrvatskoj otvorena vrata prema Mjesecu i Marsu

"Kroz taj plan državama sudionicama Europske svemirske agencije, hrvatskom privatnom sektoru i znanstvenim organizacijama do sada je odobreno preko 70 projekata u vrijednosti od preko devet milijuna eura, a Hrvatska je dosad uložila u ESA-u preko deset milijuna eura, uz još jedan natječaj u tijeku u iznosu od dva milijuna eura za tvrtke i znanstvene organizacije", rekao je Meštrić, dodavši da se oko polovice tih projekata odnosi na promatranje Zemlje i satelita, dok su ostali vezani uz obradu podataka, kibernetičku sigurnost, poljoprivredu, turizam i zaštitu okoliša.