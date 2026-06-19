Vanjskopolitički analitičar
Mirko Dautović: Izrael je usamljen. Ako ih Amerika bude napustila, tko će ih podržati?
N1 Info
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19. lip. 2026. 15:02
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Vanjskopolitički analitičar i ekspert za Bliski istok Mirko Dautović gostovao je u Studiju uživo kod naše Hanan Nanić i komentirao otkazane pregovore između Irana i SAD-a.
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