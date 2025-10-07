Vanjskopolitički analitičar
N1 specijal o Gazi / Kovačević: Izraelski cilj u Gazi - eliminacija Palestinaca
N1 Hrvatska
|
07. lis. 2025. 19:12
|
0komentara
"Izraelski cilj nije eliminacija Hamasa - to je samo izgovor za odstranjenje palestinske populacije Gaze", kaže Božo Kovačević u specijalnoj emisiji N1 televizije.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas