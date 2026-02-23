suzana rešetar
"Napišite da Pravilnika nema": Kaos u sustavu socijalne skrbi nakon odluke Ustavnog suda
Predsjednica Udruge Sjena, Suzana Rešetar gostovala je u emisiji N1 Studio uživo kod naše Nataše Božić Šarić. Iz pozicije dugogodišnje borkinje za socijalna prava najranjivijih, ali kao i majka komentirala je koja očekivanja ima od novog ministra Alena Ružića.
Prvo je Udruga „Od šutnje do promjene“ upozorila da su zabilježeni slučajevi u kojima su socijalni radnici opomenuti samo zato što su pomagali građanima u podnošenju zahtjeva za inkluzivni dodatak. Potom su se, javnosti, u anonimnom dopisu, obratili djelatnici Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava. U njemu tvrde da se u Centar smještaju djeca s poteškoćama u razvoju iako za takvo što tamo nema uvjeta.
Komentirajući navode udruge "Od šutnje do promjene" govori da uopće nije iznenađena.
"Uopće me nije iznenadilo. Mi s terena od samih korisnika dobivamo iste te informacije. Našla sam se u situaciji da su me zvali sa jednog zavoda za socijalni rad i pitala me socijalna radnica što stavi u rješenje korisniku koji traži uslugu osobne asistencije. Ljudi zaista nemaju upute, ni Pravilnika i doista ne znaju što da napišu u rješenje, a imaju 30 dana da ga donesu. Rekla sam joj da napiše u rješenje da Pravilnika - nema", govori Suzana Rešetar.
Kao što dalje govori, od struke do roditelja, svi su upozoravali bivšeg ministra Piletića, a sada imamo kaos.
Prošao rok za donošenje Pravilnika - 60 dana
Kako navodi naša Nataša Božić, rok za donošenje spomenutog pravilnika bio je šezdeset dana, a što je odredio Ustavni sud. Kako se čini, novi ministar Ružić nije bio upućen jer je rekao da ima rok za pravilnik - do travnja.
"Ustavni sud je donio odluku, Pravilnik je trebao ugledati svjetlo dana, a on mora proći i savjetovanje. Svo to vrijeme prava osoba sa invaliditetom - visi u zraku. Bivši ministar je toliko diskriminirao, da ne znam je li itko to radio u toj kolličini i opsegu", smatra Rešetar.
