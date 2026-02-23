"Napišite da Pravilnika nema": Kaos u sustavu socijalne skrbi nakon odluke Ustavnog suda

"Uopće me nije iznenadilo. Mi s terena od samih korisnika dobivamo iste te informacije. Našla sam se u situaciji da su me zvali sa jednog zavoda za socijalni rad i pitala me socijalna radnica što stavi u rješenje korisniku koji traži uslugu osobne asistencije. Ljudi zaista nemaju upute, ni Pravilnika i doista ne znaju što da napišu u rješenje, a imaju 30 dana da ga donesu. Rekla sam joj da napiše u rješenje da Pravilnika - nema", govori Suzana Rešetar.