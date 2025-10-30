javed patel
Novi britanski veleposlanik u Hrvatskoj za N1: Ovdje sam kako bih dodatno osnažio naše odnose
N1 Info
|
30. lis. 2025. 13:32
|
0komentara
Javed Patel, novi britanski veleposlanik u Hrvatskoj, bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 4 min.
SK
|
prije 12 min.
Najnovije
Oglas
Oglas