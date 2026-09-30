albin hotić
Odvjetnik za N1: "Štrajk se, de facto, može nastaviti sve do odluke Vrhovnog suda"
N1info
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30. ruj. 2026. 13:52
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Odvjetnik Albin Hotić gostovao je u Studiju uživo kod naše Hanan Nanić, gdje je komentirao presudu Županijskog suda u Zagrebu o nezakonitosti štrajka u Zagrebačkom holdingu.
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