UGP
Glas poduzetnika o sidrenim cijenama: "Sama odgoda ne rješava problem"
Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozdravlja produljenje roka za odgodu primjene isticanja sidrenih cijena do 17. studenoga, ističući da to potvrđuje kako je prvotni rok za prilagodbu bio prekratak i da su upozorenja poduzetnika bila opravdana, ali i ističe da sama odgoda ne rješava problem troškova za poduzetnike.
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"Sama odgoda ne rješava problem, jer troškovi tehničke i administrativne prilagodbe i dalje ostaju, posebno za obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike", odgovorio je UGP Hini na zamolbu za komentar odgode.
UGP smatra važnim da se do 17. studenoga jasno usklade pravila, osobito zato što tada počinje i novi režim bazne cijene prema Zakonu o zaštiti potrošača.
"Ne želimo paralelne i preklapajuće obveze koje stvaraju dodatni trošak i pravnu nesigurnost", kaže UGP.
Stoga najavljuje kako će tražiti da se razmotri potpuno ukidanje tih odluka za obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike i da se nova pravila urede jednostavnije, jasnije i razmjernije.
"Dobro je što je rok pomaknut, ali odgoda ima smisla samo ako se iskoristi za stvarno popravljanje pravila, a ne samo za pomicanje istog problema na novi datum", poručio je UGP.
Vlada je na sjednici u utorak produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika proizvoda, koje su prvotno trebale stupiti na snagu 1. listopada.
Produljenje roka je do 17. studenoga, kada na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro u javno savjetovanje. Riječ je o Pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda i Pravilniku o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda.
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