Glas poduzetnika o sidrenim cijenama: "Sama odgoda ne rješava problem"

Lana Šiljeg, zamjenica predsjednika UGP-a | N1

Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozdravlja produljenje roka za odgodu primjene isticanja sidrenih cijena do 17. studenoga, ističući da to potvrđuje kako je prvotni rok za prilagodbu bio prekratak i da su upozorenja poduzetnika bila opravdana, ali i ističe da sama odgoda ne rješava problem troškova za poduzetnike.

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"Sama odgoda ne rješava problem, jer troškovi tehničke i administrativne prilagodbe i dalje ostaju, posebno za obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike", odgovorio je UGP Hini na zamolbu za komentar odgode.

UGP smatra važnim da se do 17. studenoga jasno usklade pravila, osobito zato što tada počinje i novi režim bazne cijene prema Zakonu o zaštiti potrošača.

"Ne želimo paralelne i preklapajuće obveze koje stvaraju dodatni trošak i pravnu nesigurnost", kaže UGP.

Stoga najavljuje kako će tražiti da se razmotri potpuno ukidanje tih odluka za obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike i da se nova pravila urede jednostavnije, jasnije i razmjernije.

"Dobro je što je rok pomaknut, ali odgoda ima smisla samo ako se iskoristi za stvarno popravljanje pravila, a ne samo za pomicanje istog problema na novi datum", poručio je UGP.

Vlada je na sjednici u utorak produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne cijene i objavi cjenika proizvoda, koje su prvotno trebale stupiti na snagu 1. listopada.

Produljenje roka je do 17. studenoga, kada na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro u javno savjetovanje. Riječ je o Pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda i Pravilniku o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda.