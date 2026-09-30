Mijenja se državna matura: Učenici će dobiti novu mogućnost

Filipović je istaknuo kako se promjene u korist učenika sastoje od toga što se više neće poništavati ispiti potpisani punim imenom i prezimenom. Ublažavaju se i sankcije za posjedovanje ili korištenje mobitela tijekom provedbe državne mature pa će sada poništavati samo ispit koji se piše, umjesto dosadašnjega poništavanja svih ispita, bilo onih koji su pisani, bilo onih koje je trebalo pisati.