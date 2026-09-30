VIDEO / Pogledajte kako se kamioni Čistoće vraćaju na zagrebačke ulice

Mateo Keller/N1

Samo nekoliko minuta nakon što je najavljeno da će radnici Čistoće prekinuti štrajk i krenuti u smjenu nakon gotovo tri dana štrajka, to se i dogodilo.

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Naš Mateo Keller snimio je izlazak prvog kamiona "u akciju".

Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu danas je odlučio da je štrajk radnika u ZET-u i Zagrebačkom holdingu - nezakonit.

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