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gotov štrajk

VIDEO / Pogledajte kako se kamioni Čistoće vraćaju na zagrebačke ulice

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 14:35
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Čistoća GIF
Mateo Keller/N1

Samo nekoliko minuta nakon što je najavljeno da će radnici Čistoće prekinuti štrajk i krenuti u smjenu nakon gotovo tri dana štrajka, to se i dogodilo.

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Naš Mateo Keller snimio je izlazak prvog kamiona "u akciju".

Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu danas je odlučio da je štrajk radnika u ZET-u i Zagrebačkom holdingu - nezakonit.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE

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čistoća štrajk štrajk u zagrebu

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