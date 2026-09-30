gotov štrajk
VIDEO / Pogledajte kako se kamioni Čistoće vraćaju na zagrebačke ulice
Samo nekoliko minuta nakon što je najavljeno da će radnici Čistoće prekinuti štrajk i krenuti u smjenu nakon gotovo tri dana štrajka, to se i dogodilo.
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Naš Mateo Keller snimio je izlazak prvog kamiona "u akciju".
Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu danas je odlučio da je štrajk radnika u ZET-u i Zagrebačkom holdingu - nezakonit.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE
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