koprivnica
Štakor ugrizao korisnicu Doma za starije? Ravnateljica: "Dobro je, već je bila kod frizerke"
Uznemirujuća informacija stigla je iz Doma za starije osobe Koprivnica. Čitateljica portala ePodravina tvrdi da je jednu korisnicu doma navodno ugrizao glodavac, i to za nos.
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Prema njezinim navodima, korisnica je liječničku pomoć potražila tek dva dana nakon događaja, kada je od liječnika dobila potrebnu terapiju. Čitateljica je zbog svega zatražila odgovore, posebno jer je i član njezine obitelji korisnik doma.
Iz Doma su potvrdili da su upoznati s događajem, ali ističu da se zasad ne može sa sigurnošću utvrditi je li korisnicu ugrizao miš ili štakor.
Ravnateljica Doma za starije osobe Koprivnica Željka Koluder-Vlahinja rekla je da je miš ranije viđen u dvorištu, no upozorila je kako nije moguće unaprijed zaključiti koja je životinja odgovorna za ozljedu, piše ePodravina.
Odmah kontaktirali nadležne službe
Nakon što su doznali za slučaj, iz Doma su, prema riječima ravnateljice, kontaktirali nadležne službe i poduzeli dodatne mjere zaštite.
"Odmah smo kontaktirali sanitarnu službu koja i inače redovito provodi kontrole u Domu. Ovaj tjedan stigli su i djelatnici zagrebačke sanitarije koji su postavili klopke po dvorištu", rekla je Koluder-Vlahinja.
Dodala je da ustanova ne može u potpunosti utjecati na stanje u okolini Doma te da postoji mogućnost da se problem s glodavcima odnosi na šire područje.
Prema njezinim riječima, moguće je i da glodavci dolaze iz obližnjeg skladišta otpada.
Korisnica primila antibiotik i cjepivo
Ravnateljica je potvrdila i da je korisnica nakon događaja pregledana kod liječnice.
Preventivno je dobila antibiotik i cjepivo protiv tetanusa, a njezino zdravstveno stanje je, prema informacijama iz Doma, dobro.
"Hvala Bogu, dobro je i nema ozbiljnijih posljedica. Danas je već bila kod frizerke i normalno obavlja svoje svakodnevne aktivnosti", rekla je ravnateljica.
Okolnosti događaja i dalje nisu u potpunosti razjašnjene, a ostaje otvoreno pitanje je li riječ o mišu ili štakoru.
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