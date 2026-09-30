Prijetio u dvorištu policije s tri bombe, a onda su mu u domu pronašli mine i streljivo

Ilustracija: Edina Zuko/PIXSELL

Policija je pritvorila i kazneno prijavila 47-godišnjaka koji je u dvorištu petrinjske policijske postaje prijetio službenicima dok je kod sebe imao tri bombe, a pretragom njegova doma pronađene su mine, streljivo i patrone, izvijestila je Policijska uprava sisačko-moslavačka.

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Prema policijskim podacima, 47-godišnjak je u ponedjeljak 28. rujna oko 22 sata u dvorišnom prostoru Policijske postaje Petrinja u Ulici Ivana Mažuranića prijetio policijskim službenicima, pri čemu je kod sebe imao tri ručne bombe.

Policajci su ga uhitili uz uporabu sredstava prisile i na siguran način mu oduzeli oružje.

Temeljem naloga suda pretražen je njegov dom i druge prostorije koje koristi. Pritom je pronađeno i oduzeto 134 komada streljiva, dvije mine i pet patrona.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 47-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke uz kaznenu prijavu zbog prijetnje te neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.