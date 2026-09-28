arhitekt
Perović o novom stadionu u Maksimiru: Niti jedan rad nije 100 posto idealan
N1 Info
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28. ruj. 2026. 14:53
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Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Vasa Perović, arhitekt i član međunarodnog žirija za odabir projekta novog Dinamovog stadiona na Maksimiru.
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