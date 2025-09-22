Glas poduzetnika
Podobnik: Raste BDP u Hrvatskoj? Rastao je i u Grčkoj kada je propala
N1 Hrvatska
|
22. ruj. 2025. 19:33
|
0komentara
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Boris Podobnik, ekonomist i član udruge Glas poduzetnika. Razgovarali su o novim Vladinim mjerama, postupnom ukidanju subvencija, javnom i realnom sektoru i cijenama.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Pregled dana
|
prije 12 min.|
Oglas
Oglas