INTERVJU
Profesor Džeba: Neustavno, šokantno, s razdjelnicima baš nitko ne plaća ono što potroši!
Nataša Božić Šarić
|
17. lis. 2025. 16:46
|
0komentara
Deset godina od uvođenja razdjelnika u 100 tisuća stanova u Hrvatskoj, država ponovno nameće visoke namete onima koji ih ne koriste. Novim pravilnikom prijeti se da će naknada za one koji ne koriste razdjelnike biti čak pola eura po metru kvadratnom. Jesu li razdjelnici pridonijeli uštedama i energetskoj učinkovitosti ili su prevara desetljeća koja se ponovno nameće? Nataša Božić o tome je u emisiji N1 Studijo uživo razgovarala s Ivicom Džebom, profesorom emeritusom s Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Evo tog intervjua.
