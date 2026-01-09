ALEKSANDAR MARŠAVELSKI
Profesor prava o Plenkovićevom ultimatumu: To je protuustavno, treba ponoviti izbor ustavnih sudaca
09. sij. 2026.
Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski gostovao je u Novom danu kod Nataše Božić i komentirao situaciju oko izbora sudaca Ustavnog suda i predsjednika Vrhovnog suda.
