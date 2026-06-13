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NOVI IZVJEŠTAJ

U svibnju zabilježen rekordan broj civilnih žrtava u Ukrajini

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Hina
|
13. lip. 2026. 07:52
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napad na Kijev, civili
AFP / GENYA SAVILOV

Ujedinjeni narodi su zabilježili najviši broj ubijenih i ranjenih civila u jednom mjesecu u Ukrajini od travnja 2022., pri čemu je u svibnju smrtno stradalo najmanje 274 osoba, a ozlijeđeno je dodatnih 1763, prema izvješću Ureda UN-a za ljudska prava (OHCHR), javlja njemačka agencija dpa.

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Riječ je o povećanju od 93 posto u usporedbi sa svibnjem 2025. kada je evidentirana 191 smrt te 865 ozljeda, ističe se u izvješću objavljenom u petak.

U 45 posto slučajeva radi se o žrtvama napada raketama i bespilotnim letjelicama, uglavnom u gradovima daleko od bojišnice poput Kijeva i Dnipra.

Glavni uzrok civilnih žrtava blizu bojišta su kratkog dometa.

Također, zbog dronova su u svibnju smrtno stradale 64 osobe, a ranjeno ih je 539, što je više nego u bilo kojem drugom mjesecu od početka rata.

Ukrajina se uz podršku zapada preko četiri godine brani od ruske invazije.

Prema Ujedinjenim narodima, ubijeno je više od 16.000 civila, a ranjeno ih je preko 46.000 od početka rata u veljači 2022.

Zbog manjka pristupa u teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, statistika UN-a ne obuhvaća sve žrtve, piše dpa.

Teme
rusija ukrajina vladimir putin žrtve

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