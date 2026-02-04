Oglas

"Thompson je pojeo rukomet"

Puhovski: Plenković je pojeo ekstremnu desnicu, Tomaševiću će skočiti rejting. Profitirali su obojica

author
N1 Hrvatska
|
04. velj. 2026. 13:45

Politički analitičar Žarko Puhovski je u N1 studiju uživo s našom Ninom Kljenak komentirao organiziranje dočeka brončanih hrvatskih rukometaša od strane Vlade Republike Hrvatske i ostale političke aktualnosti.

Oglas

Teme
N1TV VIDEO video Žarko Puhovski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ