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SPOMENUO I SEVERINU

Puhovski: Plenković ne vlada, trebao je smijeniti ministricu i vodstvo Fonda za zaštitu okoliša. Thompson prevodi balkanizaciju Hrvatske

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N1 Info
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14. ruj. 2026. 15:18
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Politički filozof Žarko Puhovski u N1 studiju uživo, kod naše Hanan Nanić, komentirao je odgovor premijera Andreja Plenkovića na krizu s opasnim otpadom odloženim u Gospiću, stanje na političkoj sceni, ali i Thompsona i Severinu

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n1 tv video žarko puhovski

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