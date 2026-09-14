SPOMENUO I SEVERINU
Puhovski: Plenković ne vlada, trebao je smijeniti ministricu i vodstvo Fonda za zaštitu okoliša. Thompson prevodi balkanizaciju Hrvatske
N1 Info
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14. ruj. 2026. 15:18
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Politički filozof Žarko Puhovski u N1 studiju uživo, kod naše Hanan Nanić, komentirao je odgovor premijera Andreja Plenkovića na krizu s opasnim otpadom odloženim u Gospiću, stanje na političkoj sceni, ali i Thompsona i Severinu
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