DABRINO USTAŠOVANJE
Puljiz: Plenkoviću odgovaraju i prijevremeni izbori i preslagivanje saborske većine
N1 Info
|
16. velj. 2026. 13:29
|
0komentara
U N1 studiju uživo kod Nataše Božić gostovala je novinarka N1 Info portala Helena Puljiz. Razgovarale su o potresu koji je u vladajućoj koaliciji izazvalo ustašovanje zastupnika DP-a Josipa Dabre, čija ruka HDZ-u osigurava parlamentarnu većinu.
SK
|
prije 5 min.
