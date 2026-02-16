Puljiz: Plenkoviću odgovaraju i prijevremeni izbori i preslagivanje saborske većine

U N1 studiju uživo kod Nataše Božić gostovala je novinarka N1 Info portala Helena Puljiz. Razgovarale su o potresu koji je u vladajućoj koaliciji izazvalo ustašovanje zastupnika DP-a Josipa Dabre, čija ruka HDZ-u osigurava parlamentarnu većinu.

