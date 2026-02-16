Oglas

DABRINO USTAŠOVANJE

Puljiz: Plenkoviću odgovaraju i prijevremeni izbori i preslagivanje saborske većine

author
N1 Info
|
16. velj. 2026. 13:29

U N1 studiju uživo kod Nataše Božić gostovala je novinarka N1 Info portala Helena Puljiz. Razgovarale su o potresu koji je u vladajućoj koaliciji izazvalo ustašovanje zastupnika DP-a Josipa Dabre, čija ruka HDZ-u osigurava parlamentarnu većinu.

Oglas

Teme
Helena Puljiz N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ