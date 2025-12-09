Oglas

aktivistica i feministkinja

Sanja Sarnavka: "Simbol Majke Božje je ruža"

author
N1 Info
|
09. pro. 2025. 14:50

Sanja Sarnavka, aktivistica i feministkinja gostovala je u N1 Studiju Uživo kod našeg Hrvoja Krešića u jeku porasta nasilja nad ženama i femicida.

Oglas

Teme
N1 studio uživo N1TV VIDEO sanja sarnavka video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ