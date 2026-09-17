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"19. stoljeće"

Škare Ožbolt o raspravi u EP-u i ilegalnom otpadu: "Ovo će sigurno izaći na vidjelo"

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N1 Info
|
17. ruj. 2026. 14:14
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Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u N1 Studiju uživo kod naše Hanan Nanić i komentirala odlagalište ilegalnog otpada u Gospiću i ostale teme.

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Teme
n1tv vesna škare ožbolt video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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