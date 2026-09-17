"19. stoljeće"
Škare Ožbolt o raspravi u EP-u i ilegalnom otpadu: "Ovo će sigurno izaći na vidjelo"
N1 Info
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17. ruj. 2026. 14:14
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Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u N1 Studiju uživo kod naše Hanan Nanić i komentirala odlagalište ilegalnog otpada u Gospiću i ostale teme.
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