Najprometniji aerodromi regije: Jedan grad bilježi snažan rast, Zagreb gotovo stoji

Na tržištu EU+ najbolje rezultate u prvih šest mjeseci imale su zračne luke u Slovačkoj, s rastom putničkog prometa od 101,3 posto, zatim Malta s 15,6 posto i Slovenija s 14,7 posto. Najveći pad zabilježili su Island s 7,1 posto, Cipar s 4,4 posto i Austrija s 2,6 posto.