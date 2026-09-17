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Obnovljene zgrade FER-a: U radove uloženo oko 70 milijuna eura
Fakultet elektrotehnike i računarstva u četvrtak je otvorio obnovljene zgrade B i C u kampusu u Unskoj ulici čime je značajno podignuta kvaliteta prostora za nastavu, istraživanje, rad i boravak studenata. U radove je uloženo oko 70 milijuna eura.
Riječ je o najvećem među 64 projekata obnove obrazovne infrastrukture nakon potresa.
"Ovo su zgrade koje imaju svoju relevantnost i u suvremenoj hrvatskoj arhitekturi", rekao je premijer Andrej Plenković na svečanom otvaranju.
Zato mi je drago, istaknuo je, da je ovih više od 70 milijuna eura iz različitih izvora, što iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, fonda solidarnosti, državnog proračuna, osiguralo kvalitetne, dostojne uvjete rada na ovom fakultetu koji je obrazovao generacije inženjera.
"Oni su izgradili hrvatsku elektroenergetsku i telekomunikacijsku infrastrukturu, a vi kao današnji profesori i studenti predvodite digitalnu transformaciju i razvoj hrvatske tehnološke industrije", rekao je Plenković.
Dodao je da je odluka o uvođenju najviših suvremenih protupotresnih standarda utjecala na cijenu i trajanje obnove.
Izbor je bio vratiti sve u stanje kakvo je bilo što brže i nadati se da neće biti potresa u narednih 1000 godina, ili odabrati skuplje, zahtjevnije u vremenskom smislu, ali sigurnije i dugoročno isplativije rješenje.
Velik dio sredstava za obnovu usmjeren je u jačanje obrazovnih institucija i njihove infrastrukture. Na području Zagreba i Sisačko-moslavačke županije obnovom su obuhvaćena 64 takva projekta, među kojima su fakulteti, srednje i osnovne škole te dječji vrtići.
Dekan FER-a Vedran Bilas kazao je da se završetak cjelovite obnove zgrada B i C, ključne faze razvoja kampusa u Unskoj ulici, obilježava u godini u kojoj FER slavi 70. obljetnicu osnutka.
Istaknuo je da je cjelovita obnova bila nužna kako bi se povećala potresna otpornost zgrada, unaprijedila energetska učinkovitost i protupožarna zaštita te osuvremenila cjelokupna infrastruktura.
Ukupna vrijednost ulaganja u prilagodbu sportske dvorane Martinovka te obnovu zgrada B i C oko 70 milijuna eura.
Tijekom radova ugrađeno je oko 10.000 tona armiranog betona, izgrađeni su vanjska protupožarna stubišta i olakšan je pristup osobama smanjene pokretljivosti. Očekivana godišnja ušteda primarne energije u obnovljenim zgradama je gotovo 70 posto.
"Studenti su dobili pet suvremenih amfiteatarskih predavaonica u B zgradi, s izvrsnim dizajnom i opremom. Dobili su nove nastavne laboratorije za rad i boravak u zgradi C", kazao je Bilas.
Dodao je da studenti imaju na raspolaganju više od 1500 mjesta za učenje i rad, dok nastavnici, suradnici i istraživači imaju više od 150 ureda.
Obnova zgrada u Unskoj ulici početna je faza daljnjeg razvoja kampusa, koji je posljednji put proširen krajem 1980-ih.
"Za daljnji korak u razvoju kampusa potrebna je cjelovita obnova zgrade D uz Vukovarsku ulicu, za koju je dokumentacija već neko vrijeme spremna", rekao je.
Kampusu su potrebne i investicije u prostorno proširenje. "Zato Vlada kroz ugovor zajedno sa Svjetskom bankom financira i izradu glavnog projekta rekonstrukcije naše zgrade A", rekao je.
Rekonstruirana zgrada imat će tri podzemne i devet nadzemnih etaža, pet više nego što ima sad.
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