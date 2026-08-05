SVEČANOST U KNINU
Škare Ožbolt o Vučićevim izjavama i Oluji: I dalje guslaju kao da je '95. godina
N1info
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05. kol. 2026. 13:34
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Gošća naše Hanan Nanić i našeg Borne Šmera u specijalnoj emisiji povodom 31. godišnjice operacije Oluja bila je Vesna Škare Ožbolt, koja je 1995. bila pomoćnica predstojnika Ureda predsjednika Republike Franje Tuđmana.
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