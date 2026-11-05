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MARIO GUVO

Stručnjak: Trump ne voli disidente, a sada bi mu upravo oni mogli biti spas

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N1 Info
|
05. stu. 2026. 15:21
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Geopolitički stručnjak Mario Guvo u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić komentirao je rezultate američkih međuizbora, veliki poraz republikanaca, budućnost pokreta MAGA i moguće posljedice izbornog preokreta za američku političku scenu.

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Teme
hanan nanić mario guvo n1 studio uživo n1 tv n1tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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