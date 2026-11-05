MARIO GUVO
Stručnjak: Trump ne voli disidente, a sada bi mu upravo oni mogli biti spas
N1 Info
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05. stu. 2026. 15:21
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Geopolitički stručnjak Mario Guvo u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić komentirao je rezultate američkih međuizbora, veliki poraz republikanaca, budućnost pokreta MAGA i moguće posljedice izbornog preokreta za američku političku scenu.
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