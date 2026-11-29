Ilustracija je generirana AI-jem

Stanovnici Dimera, gradića u Kijevskoj oblasti, još se oporavljaju od šoka nakon ruskog napada dronom u kojem je prije tjedan dana poginulo 12 ljudi, među kojima i jedanaestogodišnja djevojčica.

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Natalija Lavrenjuk (52) briznula je u plač kada se vratila pred stambenu zgradu u kojoj je živjela sa svojim 31-godišnjim sinom.

U razgovoru za Kyiv Independent prisjetila se susjeda s kojima je dijelila kruh tijekomruske okupacije 2022. godine, a kojih danas više nema.

Dimer, smješten oko sat vremena vožnje sjeverno od Kijeva, ima oko 5000 stanovnika. Nekada miran gradić posljednjih je godina postajao sve življi zahvaljujući doseljavanju mladih i otvaranju restorana i kafića.

"Vrištala sam, svi su vrištali"

Lavrenjuk i njezin sin preživjeli su napad, no njihov je stan teško oštećen. Oboje su se uspjeli spasiti, a 52-godišnjakinju su s balkona izvukli spasioci.

"Vrištala sam, svi su vrištali", prisjetila se.

Svih 12 poginulih dobro je poznavala. Stanari zgrade živjeli su poput velike obitelji, a posebno su bili povezani tijekom ruske okupacije.

Nakon evakuacije ostala je uz obitelji nestalih, nadajući se da će spasioci pronaći još preživjelih.

Gledala ga je kako odrasta

Među poginulima je bila 35-godišnja Julija, koja je, prema riječima mještana, toga dana slavila rođendan. U napadu su stradali i njezini roditelji.

Poginuo je i 18-godišnji Roman, kojeg je Lavrenjuk poznavala od njegove treće godine. Na zidu njegove sobe još se vide ostaci ružičastog leptira koji je kao dijete nacrtao s majkom.

Nekadašnje dječje igralište ispred zgrade danas je mjesto na kojem stanovnici ostavljaju cvijeće, svijeće i igračke. Ondje je postavljeno 12 crvenih lampiona, po jedan za svaku žrtvu.

Majka sklonila kćer iz Kijeva, obje poginule

Među stanovnicima koji gotovo svakodnevno dolaze pred razorenu zgradu je i 76-godišnja umirovljenica Tamara Pavlenko. Njezin suprug Boris, umirovljeni učitelj, podučavao je tri generacije ljudi iz susjedstva.

Posebno ju je pogodila smrt jedanaestogodišnje Kire Bovtunenko. Majka je djevojčicu samo dva tjedna prije tragedije dovela iz Kijeva baki u Dimer zbog intenziviranja ruskih napada na glavni grad.

Kira je često posjećivala Tamaru, a posebno je voljela maline i cvijeće u njezinu vrtu. "Svaki dan mislim na nju i svaki je se dan sjećam", rekla je umirovljenica.

U napadu su poginule i djevojčica i njezina majka.

Na dan tragedije dobio sina

Među stanovnicima koji su preživjeli napad je i Oleksandr, pripadnik ukrajinske vojske, čije prezime nije objavljeno zbog njegova posla.

Njegova supruga počela je rađati pa ju je odvezao u rodilište, gdje je istoga dana na svijet donijela dječaka Timura.

Oleksandr u zgradi živi od rođenja, a jedna od poginulih bila je njegova školska kolegica. Unatoč šteti, nada se da će se u svoj dom vratiti sa suprugom i novorođenim sinom.