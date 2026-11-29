PREMINUO IGRAČ BOSNE
Tragedija u Sarajevu: Rukometašu pozlilo tijekom utakmice, nisu ga uspjeli spasiti
Rukometaš je preminuo nakon što mu je pozlilo tijekom utakmice u Sarajevu.
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Tragedija se dogodila u nedjelju na susretu Bosne i Željezničara u sklopu Prve lige FBiH Jug, koji se održavao u Olimpijskoj dvorani Ramiz Salčin u sarajevskom naselju Mojmilo.
Igrač Bosne nakon što je osjetio zdravstvene tegobe napustio je teren i uputio se u svlačionicu, gdje je kolabirao, pišu 24sata.
Djelatnici hitne pomoći ubrzo su stigli na mjesto događaja, no unatoč pokušajima reanimacije rukometašu nisu uspjeli spasiti život.
Susret je prekinut, a gledatelji su napustili dvoranu. Identitet preminulog rukometaša zasad nije poznat, a očekuju se službeno očitovanje kluba i dodatne informacije o okolnostima tragedije.
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