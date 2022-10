Uživo iz Brazila: Bolsonaro još nije priznao poraz, no nema straha od eskalacije

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Carla Carniel

Lula Da Silva je novi stari brazilski predsjednik. Nakon dva uzastopna mandata, ali i boravka u zatvoru zbog optužbi za korupciju, vraća se u predsjedničku palaču. Ono što je mnoge iznenadilo jest puno tješnji rezultat od očekivanog, Lula je aktualnog predsjednika Bolsonara pobijedio sa 51% glasova. "Bolsonaro još nije priznao poraz, ali nitko ne očekuje eskalaciju jer su to već učinili neki od njegovih bliskih partnera," kaže uživo iz Brazilije za N1 novinar Murillo Camarotto. "On se nadao podršci vojske, pričao je poput Trumpa o namještanju elektronskog sustava za glasanje, ali nema potporu za daljnju radikalizaciju." Brazil je posljednji u nizu latinoameričkih država koje su izabrali ljevičarsku vlast, no Camarotto upozorava da su to redom tijesne pobjede - javnost će pozorno pratiti poteze novih lidera i smjer u kojem će povesti svoje države u ovoj krizi.