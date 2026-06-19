PRESUDA O "ŠVICARCIMA"
Aleksić: Ne znam po čemu su sudili, ali po pravu nisu! Niti je pravno niti je moralno
Koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić, kod naše Nine Kljenak u Novom danu, komentirao je presudu Vrhovnog suda o kreditima u "švicarcima"
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SK
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prije 43 min.
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