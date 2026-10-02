Plenković: Srbija je u "šopingmaniji" naoružanja

Anušić je ranije u petak, s međunarodne konferencije obrambene industrije u Zadru, poručio kako je Hrvatska svjesna da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoju vojsku vrlo ozbiljnim napadačkim sustavima i da ne prestaje s retorikom "koju je imala i 90-ih godina" koja je dovela do krvavih ratova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.