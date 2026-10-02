Oglas

"HRVATSKA POZORNO PRATI"

Plenković: Srbija je u "šopingmaniji" naoružanja

author
Hina
|
02. lis. 2026. 13:41
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_021026_159741548
Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatska pozorno prati nevjerojatni proces naoružavanja Srbije koji djeluje gotovo kao 'šopingmanija', rekao je u petak premijer Andrej Plenković, naglasivši da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja.

Oglas

Plenković je u petak ugostio bavarskog premijera Markusa Soedera, a na konferenciji za medije komentirao je raniju izjavu hrvatskog ministra obrane Ivana Anušića koji je govorio o napadačkoj i neprijateljskoj retorici Srbije koja se sve snažnije naoružava. 

Premijer je u Banskim dvorima naglasio da Hrvatska „itekako pozorno prati” situaciju u Srbiji te je to bila tema i na Vijećima za obranu i nacionalnu sigurnost. 

Riječ je o „nevjerojatnom procesu naoružavanja, gotovo 'šopingmaniji' po svim dijelovima svijeta”, rekao je Plenković i dodao da se sve Srbiji susjedne zemlje moraju zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. 

On je rekao da Hrvatska kao članica EU-a i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti te je trostruko povećala proračun za obranu u posljednjih deset godina, no da sposobnosti koje razvija „nisu prijetnja nikome" nego sredstvo odvraćanja kako se ne bi ponovila agresija devedesetih. 

Hrvatska o naoružavanju Srbije „razgovara sa svim svojim partnerima” koji su upoznati sa situacijom, rekao je predsjednik vlade. 

Anušić je ranije u petak, s međunarodne konferencije obrambene industrije u Zadru, poručio kako je Hrvatska svjesna da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoju vojsku vrlo ozbiljnim napadačkim sustavima i da ne prestaje s retorikom "koju je imala i 90-ih godina" koja je dovela do krvavih ratova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
andrej plenković naoružavanje srbije srbija srbija naoružavanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ