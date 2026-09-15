STANJE NA BLISKOM ISTOKU
Analitičar Obućina za N1: Iranci više nemaju mogućnosti ni logike vjerovati drugima, uvijek su ih izigrali
Vanjskopolitički analitičar Vedran Obućina gostovao je u Novom danu kod naše Hanan Nanić, te komentirao stanje na Bliskom istoku.
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SK
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