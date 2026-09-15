Europska komisija: Ove godine u Europi izgorjelo 700.000 hektara

"Vatrogasci su prvi na terenu kada je sustav stavljen na najveći test. Zato europsku politiku civilne zaštite ne možemo graditi samo u institucijama. Iskustvo hrvatskih vatrogasaca, posebno nakon požara kakve smo vidjeli ovog ljeta, mora biti dio europskih odluka o tome kakve kapacitete trebamo, gdje ih trebamo imati i koliko ih brzo možemo staviti u funkciju", rekla je Zovko.