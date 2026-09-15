AfD i dalje najjača stranka u Njemačkoj

Kada je riječ o mogućnosti suradnje s AfD-om, stavovi su se u međuvremenu promijenili. Čak 51 posto ispitanika smatra da druge stranke ne bi trebale unaprijed isključiti suradnju s AfD-om, u odnosu na 44 posto u kolovozu. Istodobno, 40 posto ispitanih smatra da bi suradnja s AfD-om trebala biti potpuno isključena, dok je takav stav u kolovozu zastupalo 46 posto ispitanika.